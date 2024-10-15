Садівники поділилися хитрощами, які дерева краще садити восени, щоб вони прижилися.

Осінь - це гарний час для тих, хто думає, які дерева краще садити восени, щоб вони прижилися.

Прохолодніша температура повітря восени дає свіжопосадженим деревам і чагарникам більше шансів розвинути більш здорову кореневу систему швидше, ніж посадженим у спекотніші місяці.

Які дерева краще садити восени, щоб вони прижилися:

Хоча загальна температура на вулиці буде нижчою, земля і ґрунт залишаються теплими довше, ніж повітря нагорі, а теплий ґрунт також стимулює зростання коренів.

Осінь також є гарним часом для інвестицій у кущі чорниці , і ви повинні прагнути купувати сорти, які плодоносять рано, у середині та наприкінці сезону.

Існує цілий світ плодових дерев, від кісточкових , які потрібно садити восени, щоб вони прижилися: сливи, персики та нектарини до сотень сортів яблук та груш, не кажучи вже про вишню та шовковицю.

Оскільки розплідники прагнуть скоротити свої запаси перед зимою, покупка восени буде набагато легшою для вашого гаманця, ніж навесні.

Однак, перш ніж викладати гроші за всі дерева , що продається по розпродажу, вам слід попрацювати з місцевим розплідником, оскільки можуть існувати місцеві умови, які визначатимуть ваш вибір їстівних рослин.

Важливо пам'ятати, що рододендрони та азалії — погані кандидати для осінньої посадки, як і такі рослини.

Джерело: lifehacker .

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