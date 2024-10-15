Копання землі на ділянці важливе, оскільки воно розпушує ґрунт, роблячи його досить легким для росту рослин і квітів.

Якщо коріння не може легко прокладати собі шлях крізь грунт, будь-яка рослина буде хирлявою і їй буде важко розвиватися, тому важливо знати, коли краще перекопати землю на ділянці.

Тому копання землі на ділянці необхідне, і є безліч способів, якими ви можете розпушити ґрунт у вашому городі, деякі з них простіші за інші.

Коли краще перекопати землю на ділянці:

Найкраще перекопати землю на ділянці в період з жовтня до грудня, коли земля суха і не замерзає.

Почніть з копання траншей у вашому саду і просуйтеся вниз по траншеї лопатою.

Розпушіть землю на ділянці в міру просування. На цьому етапі ви також можете закопати гній або компост, щоб покращити ґрунт на ділянці.

Зробіть те саме, що і при одиночному перекопуванні, викопавши траншеї на ділянці. Але зробіть це двічі, щоб забезпечити дійсно легку та розсипчасту текстуру.

Це дуже важка робота, але результати того варті! Додатково перекопайте гній або компост на ділянці в міру просування, щоб поліпшити ґрунт.

Копання без копання: простіший підхід, але все одно ефективний, він особливо добрий для тих, у кого проблеми зі спиною.

Щоб краще перекопати землю на ділянці, розподіліть гній або компост по поверхні ґрунту, щоб вийшов тонкий шар не більше кількох дюймів. Потім просто розслабтеся і дозвольте черв'якам копати за вас.

Згодом вони внесуть це у ґрунт, тим самим покращивши загальну якість.

Джерело: gardenhealth .

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