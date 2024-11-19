Оновлені 100-доларові купюри, випущені Федеральною резервною системою США в 2013 році, мають ряд характерних ознак, які допоможуть переконатися в їх справжності.

З 2013 року в обігу знаходяться оновлені банкноти номіналом 100 доларів, які мають новий дизайн та посилені елементи захисту і є кілька способів перевірити справжність таких купюр.

Про це повідомляє портал The U.S. Currency Education Program.

Проблема підробки валюти

Фальшування грошей — глобальна проблема, з якою борються правоохоронці по всьому світу. Для виявлення підробок використовуються спеціальні засоби. Однак автентичність купюри можна перевірити самостійно, знаючи ключові ознаки, або звернутися до банку для додаткової перевірки.

Оновлені 100-доларові купюри, випущені Федеральною резервною системою США в 2013 році, мають ряд характерних ознак, які допоможуть переконатися в їх справжності.

Основні ознаки 100-доларової банкноти нового зразка

Перше, що кидається в очі — колір купюри. Нові банкноти мають виразний синій відтінок. Портрет Бенджаміна Франкліна та віньєтка стали більшими, а овальні рамки навколо них прибрані.

Також важливим елементом є текстура паперу — купюра має бути водночас шорсткою та оксамитовою на дотик. Як і раніше, на ній присутній водяний знак із зображенням Бенджаміна Франкліна.

Ще одна важлива ознака — чорнило, яке змінює колір. При нахилі банкноти дзвоник у чорнильниці повинен змінювати свій відтінок. Крім того, на купюрі є тривимірна синя захисна стрічка. Не менш важливими є буква та номер, що вказують на конкретний федеральний резервний банк.

Серед додаткових елементів — написи "USA", номінал дрібним шрифтом та фраза "United States of America", які розташовані на нових банкнотах, випущених у 2013 році.

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