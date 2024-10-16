Цибулю легко вирощувати та зберігати на зиму, вона дає невеликий акуратний урожай з мінімальними зусиллями.

Після того, як цибуля зібрана, вона зберігається довго, якщо ви зберігаєте її правильно, тому важливо знати головні хитрощі господарок.

Вивчення деяких методів зберігання цибулі дозволить зберігати її місяцями.

Отже, як зберігати цибулю на зиму, щоб вона була свіжою:

Правильне зберігання цибулі винагородить вас своїм урожаєм серед зими.

Мало що може бути краще за використання власної продукції, коли сніг покриває землю і ніщо не зеленіє і не росте.

Як зберігати цибулі на зиму:

Ви можете поставити питання, як зберегти цибулю, щоб вона добре збереглася в холодні зимові місяці.

Цибуля витривала і добре зберігаються, якщо їх зібрати в правильний час і загартувати. Правильне час для викопування цибулі - коли паростки помруть. Потім цибулю потрібно пролікувати.

Просушування сушить зовнішню оболонку цибулі, тому вона не буде так схильна до гниття і плісняви. Розкладіть цибулю в один шар на чистій сухій поверхні. Дайте йому просохнути протягом двох-трьох тижнів, поки шийки не висохнуть, а шкірка не стане паперовою.

Після лікування зберігання цибулі для подальшого зберігання на зиму можна здійснювати декількома способами.

Зріжте верхівки або шийки цибулі після лікування. Викиньте всі, на яких видно ознаки гниття або м'які плями. Спочатку використовуйте всі цибулини з товстими шийками, тому що вони більш вологі та не так добре зберігаються.

Цікавий спосіб зберігання цибулі - покласти його в стару нейлонову панчоху. Зробіть вузли між кожною цибулею та повісьте нейлон. Це забезпечує циркуляцію повітря і ви можете просто відрізати вузол, коли вам знадобиться овоч.

Інший спосіб зберігання цибулі на зиму - покласти її в кошик або ящик. Підійде будь-який контейнер, якщо є потік повітря.

Джерело: gardeningknowhow .

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