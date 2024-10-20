На судовому засіданні офіцер визнав свою провину, однак причини його дій у постанові не були вказані.

У Яворівському районі Львівської області офіцер допустив недбалість у своїй роботі, нарахувавши виплати військовим, які залишили свої обов'язки.

Про це інформує Zaxid.net, посилаючись на Реєстр судових рішень.

Суд ухвалив рішення щодо цього випадку.

Матеріали справи свідчать, що офіцер штабу Третього механізованого батальйону з травня по серпень 2022 року недбало ставився до виконання своїх обов'язків, не ведучи належний облік особового складу. Це призвело до безпідставних виплат трьом бійцям, які самовільно залишили службу, внаслідок чого вони незаконно отримали 370 тисяч гривень.

На судовому засіданні офіцер визнав свою провину, однак причини його дій у постанові не були вказані.

Суд, розглянувши всі обставини справи, призначив офіцеру штраф у розмірі 2465 гривень, до якого додається 605 гривень судового збору.

Раніше Politeka також писала про те, що відомий український спортивний журналіст Андрій Сеньків, який був мобілізований до Збройних сил України в середині червня, розповів у соцмережах Х про спробу покарання за правду про проходження базової військової підготовки (БВЗП).

Сеньків зазначив, що спочатку їм не видали одяг – вони мокли під дощем і лягали спати в мокрих речах. А навчання почалося через тиждень після приїзду.

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