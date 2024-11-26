Тепер українці можуть зекономити на рахунках за електроенергію.
Про це інформують в компанії Yasno.
Завдяки програмі "Національний кешбек" в українців з'явилася можливість накопичувати кошти для оплати комунальних послуг.
Як розрахуватися за електроенергію кешбеком
Пропозиція полягає в тому, що українці можуть використовувати кешбек від покупок вітчизняних товарів для сплати за електрику, повідомляють у Yasno.
Ось покрокова інструкція:
- Замовте картку “Національний кешбек” у вашому банку та підключіть її до застосунку Дія.
- Купуйте українські товари, розраховуючись карткою, яка бере участь у програмі.
- Отримуйте 10% кешбеку від вартості ваших покупок.
- Використовуйте накопичений кешбек для сплати рахунків за електроенергію.
Зверніть увагу! Список товарів, на які нараховується кешбек, доступний за спеціальним посиланням, а перелік магазинів, що беруть участь у програмі, регулярно оновлюється.
Деталі програми "Національний кешбек"
Програма "Національний кешбек" дозволяє українцям отримувати 10% повернення за покупки товарів вітчизняного виробництва. Максимальна сума кешбеку, яку ви можете отримати за місяць, складає 3000 гривень.
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