Пропозиція полягає в тому, що українці можуть використовувати кешбек від покупок вітчизняних товарів для сплати за електрик.

Тепер українці можуть зекономити на рахунках за електроенергію.

Про це інформують в компанії Yasno.

Завдяки програмі "Національний кешбек" в українців з'явилася можливість накопичувати кошти для оплати комунальних послуг.

Як розрахуватися за електроенергію кешбеком

Пропозиція полягає в тому, що українці можуть використовувати кешбек від покупок вітчизняних товарів для сплати за електрику, повідомляють у Yasno.

Ось покрокова інструкція:

Замовте картку “Національний кешбек” у вашому банку та підключіть її до застосунку Дія. Купуйте українські товари, розраховуючись карткою, яка бере участь у програмі. Отримуйте 10% кешбеку від вартості ваших покупок. Використовуйте накопичений кешбек для сплати рахунків за електроенергію.

Зверніть увагу! Список товарів, на які нараховується кешбек, доступний за спеціальним посиланням, а перелік магазинів, що беруть участь у програмі, регулярно оновлюється.

Деталі програми "Національний кешбек"

Програма "Національний кешбек" дозволяє українцям отримувати 10% повернення за покупки товарів вітчизняного виробництва. Максимальна сума кешбеку, яку ви можете отримати за місяць, складає 3000 гривень.

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