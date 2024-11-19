Військовослужбовець Збройних сил України відправив додому через "Нову пошту" посилку з дорогим спорядженням, однак коли його мати прийшла за отриманням, вона виявила, що посилка була розкрита, а в поштовому відділенні на її запитання відповіли неприязно.

Про це повідомив військовий Артем Овдієнко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, його родич, також військовий, відправив літнє спорядження в закритому та опечатаному контейнері. Однак, під час отримання, мати бійця помітила, що упаковка була порушена.

"Спорядження вартувало 25 тисяч гривень, тому ми надіслали його в опломбованому боксі. Коли бокс надійшов, він виявився розпотрошеним," — зазначив Овдієнко. Він також висловив обурення поведінкою працівників поштового відділення, які грубіянили матері та дружині військового.

"Персонал у тиловому відділенні проявив невихованість, тиснучи на маму з вимогою "забирати, як є", а телефонна підтримка була такою ж неприязною до дружини," — додав військовий.

У відповідь на інцидент "Нова пошта" пообіцяла надати деталі після проведення розслідування та перевірити, чи не було нічого втрачено під час транспортування.

нова пошта

Нагадаємо про те, що популярний поштовий оператор "Нова пошта" з 1 жовтня підвищує тарифи на свої послуги - зокрема збільшиться вартість доставки посилок.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ