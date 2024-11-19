Він також висловив обурення поведінкою працівників поштового відділення, які грубіянили матері та дружині військового.

Військовослужбовець Збройних сил України відправив додому через "Нову пошту" посилку з дорогим спорядженням, однак коли його мати прийшла за отриманням, вона виявила, що посилка була розкрита, а в поштовому відділенні на її запитання відповіли неприязно.

Про це повідомив військовий Артем Овдієнко на своїй сторінці у Facebook.

За його словами, його родич, також військовий, відправив літнє спорядження в закритому та опечатаному контейнері. Однак, під час отримання, мати бійця помітила, що упаковка була порушена.

"Спорядження вартувало 25 тисяч гривень, тому ми надіслали його в опломбованому боксі. Коли бокс надійшов, він виявився розпотрошеним," — зазначив Овдієнко. Він також висловив обурення поведінкою працівників поштового відділення, які грубіянили матері та дружині військового.

"Персонал у тиловому відділенні проявив невихованість, тиснучи на маму з вимогою "забирати, як є", а телефонна підтримка була такою ж неприязною до дружини," — додав військовий.

У відповідь на інцидент "Нова пошта" пообіцяла надати деталі після проведення розслідування та перевірити, чи не було нічого втрачено під час транспортування.

Нагадаємо про те, що популярний поштовий оператор "Нова пошта" з 1 жовтня підвищує тарифи на свої послуги - зокрема збільшиться вартість доставки посилок.

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