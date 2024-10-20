Портников також прокоментував останні випадки, коли співробітники ТЦК почали перевіряти концерти, ресторани та торгово-розважальні центри в різних містах України.

Наразі в Україні жінки мають можливість мобілізуватися на добровільних засадах, проте є ймовірність, що, якщо війна триватиме ще кілька років, до військових формувань можуть почати залучати й українок.

Про це повідомив журналіст Віталій Портников в ефірі каналу Еспресо.

Крім того, можливе зниження мобілізаційного віку.

Портников також прокоментував останні випадки, коли співробітники ТЦК почали перевіряти концерти, ресторани та торгово-розважальні центри в різних містах України.

"Необхідно розуміти, що з розвитком війни ситуація ставатиме все більш жорсткою. Якщо ми визнаємо, що війна може затягнутися, то буде потрібна додаткова мобілізація", — зазначив Портников, наголосивши, що в наступні роки влада, ймовірно, знизить мобілізаційний вік і розгляне можливість мобілізації жінок.

"Я неодноразово підкреслював, що призовний вік буде зменшуватися. Не варто сподіватися, що цього не відбудеться. Якщо війна триватиме ще два-три роки, то призовний вік знизять, а якщо п’ять років — то почнуть мобілізувати жінок", — резюмував він.

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