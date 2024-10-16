Законопроєкт про значне підвищення податків, включаючи військовий збір, може набрати чинності вже найближчими днями - депутати Верховної Ради відхилили всі блокуючі постанови щодо цього закону.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк ("Голос").

"Парламент відхилив усі 13 блокуючих постанов щодо податкового закону. Відповідно далі законопроект 11416-д спочатку підпише спікер, ну а потім і президент. Я думаю це буде найближчими днями. Закон набирає чинності з наступного дня після опублікування, тому це як мінімум завтра-післязавтра", – зазначив Железняк.

Він пояснив, що підвищення податків з 1 жовтня не відбудеться, оскільки нардепи не підтримали поправку № 988 до законопроєкту. Без повторного голосування нова ставка військового збору почне діяти лише після набуття чинності нового закону. Таким чином, з 1 до 20 жовтня збір залишиться на рівні 1,5%, а з 20 по 31 жовтня зросте до 5%.

За словами Железняка, у 2024 році, через відсутність підвищення військового збору заднім числом, не вдасться зібрати заплановані 30 млрд грн. Він також нагадав, що для військовослужбовців залишили збір на рівні 1,5%.

Зазначимо, що під час підготовки законопроєкту до другого читання активно обговорювалося питання оподаткування прибутку банків. Нардепи від "Слуги народу" підтримали ставку в 50%, тоді як Міністерство фінансів і Національний банк виступали проти. Наразі тимчасове підвищення ставки податку на доходи банків в Україні складає від 25% до 50%, тоді як раніше ця ставка становила 18%.

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