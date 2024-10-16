Клієнт "ПриватБанку" не отримував жодних повідомлень про проведення цих транзакцій на карткових рахунках.

Клієнт "ПриватБанку" звернувся до суду з вимогою повернути кошти, які були безпідставно списані після дзвінка з повідомленням про хакерську атаку - суд виніс рішення на користь банку.

Про це йдеться у рішенні Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Як свідчать матеріали справи, клієнт "ПриватБанку" отримав дзвінок від невідомого, який представився працівником "ПриватБанку" і повідомив про хакерську атаку. Він попросив продиктувати три цифри з одного повідомлення та чотири з іншого. Після цього з його рахунку зникло 84,62 тис. гривень.

Клієнт "ПриватБанку" не отримував жодних повідомлень про проведення цих транзакцій на карткових рахунках, пов'язаних з його номером телефону, зареєстрованим у мобільному застосунку "Приват24".

Внаслідок цього клієнт "ПриватБанку" звернувся до поліції зі заявою про правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 (шахрайство) ККУ, а згодом подав позов до Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області.

Суд відмовив у задоволенні позову, зазначивши, що клієнт "ПриватБанку" сам сприяв втраті та незаконному використанню своїх фінансових даних, передавши інформацію невідомим особам. Суд наголосив, що чоловік мав перевірити правдивість цих осіб і не повинен був надавати свої пін-коди, що дало можливість здійснити платежі від його імені.

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