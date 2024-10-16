За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора військовослужбовцю ЗСУ повідомлено про підозру у державній зраді.

Служба безпеки України затримала зрадника, який під час боїв за Часів Яр наводив російську артилерію на позиції своєї бригади ЗСУ.

Подробиці повідомила прес-служба СБУ.

Військова контррозвідка Служби безпеки України виявила агента ФСБ на Донеччині — 22-річного оператора безпілотних систем однієї з бойових бригад ЗСУ, що тримає оборону на Краматорському напрямку.

У 2023 році контрактник був дистанційно завербований кадровим співробітником ФСБ Дмитром Сороколєтовим. Зрадник передавав інформацію про локації свого підрозділу ворожому спецслужбісту, коригуючи вогонь по російських військах, які атакували Часів Яр.

Російські загарбники планували використати цю інформацію для ударів по позиціях українських дронщиків, які заважали їхньому просуванню до міста. Агент також намагався передати координати інших підрозділів ЗСУ в цьому районі.

Військові контррозвідники СБУ своєчасно викрили зрадника, що дозволило запобігти ворожим ударам по українських військах. Після документування його злочинних дій затримали.

Згідно зі слідством, фігурант потрапив під увагу окупантів через прокремлівські коментарі в російських Телеграм-каналах, де він підтримував війну РФ проти України. Під час обшуків у затриманого було вилучено мобільні телефони з доказами його роботи на ворога.

На основі зібраних матеріалів слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою і йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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