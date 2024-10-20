Замінювати деталі лічильника і проводити його ремонт має право лише фахівець.

Втручатися в роботу лічильника споживачам заборонено, адже в разі виявлення порушення на громадянина можна подати до суду і накласти значний штраф.

Про це йдеться в ЄДРСР.

За що можна отримати штраф

У жовтні цього року Виноградівський районний суд Закарпатської області зобов'язав місцевого жителя сплатити майже 134 тисячі гривень за газ, як йдеться у матеріалах справи №299/7725/23.

Розслідування показало, що громадянин втручався в роботу лічильника, щоб зменшити оплату за комунальні послуги. Експертиза встановила, що пломба на лічильнику була не заводською, а встановленою в результаті несанкціонованого втручання.

Важливо! Замінювати деталі лічильника і проводити його ремонт має право лише фахівець.

Через це порушення був зроблений перерахунок обсягу спожитого газу. З'ясувалося, що без обліку залишилося 3 266,07 кубометра. Тепер порушник повинен сплатити:

132 532,63 гривні – за незафіксований газ; 2 481 гривню – судовий збір.

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