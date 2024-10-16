Водночас він вважає, що не всім потрібно іти воювати прямо зараз, але наголошує на важливості бути готовими замінити інших військових у разі потреби.

Легендарний командир батальйону К2, повний кавалер ордену Богдана Хмельницького та Герой України Кирило Верес ненадовго приїхав до столиці з фронту т дав важливе інтерв'ю.

В інтерв'ю 24 каналу Верес звернувся до цивільних з закликом.

Верес закликав цивільних зняти "рожеві окуляри" і усвідомити, що рано чи пізно кожен може опинитися на фронті. Тим часом військовий наголосив, що деякі з коментарів цивільних просто вибішують бійців ЗСУ.

"Якщо ми нічого не змінимо, то нам пиз**ць. Цивільні мають зняти "рожеві окуляри". Коли я говорю, щоб вчилися у тилу, то не писати дебільні коменти на кшталт "ви повинні нас навчити". Ти або матимеш навички, або вмреш", – заявив він.

Водночас він вважає, що не всім потрібно іти воювати прямо зараз, але наголошує на важливості бути готовими замінити інших військових у разі потреби. Адже військові теж не вічні - вони втрачають на фронті своє життя чи отримують важкі поранення, з якими більше невзмозі повернутись на фронт.

"Всі до лав Збройних сил – це маразм. Так не потрібно. Але люди мають розуміти, коли закінчаться військові – підете ви. В іншому разі прийде росія... Хтось думав на окупованих територіях, що їх омине війна, і тепер вони воюють проти нас", – наголосив Верес.

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