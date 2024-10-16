Існують два прості кроки для отримання знижки на газ - як зазначають у "Нафтогазі" кожен клієнт може отримати знижку 1%.

В Україні тариф на газ для клієнтів "Нафтогазу", які складають 98% побутових споживачів, становить 7,96 грн - при цьому частина українців може скористатися знижкою в 1%.

Про це йдеться в повідомленні "Нафтогазу".

Отже, зі знижкою в 1% тариф на газ знизиться до 7,88 грн. Наприклад, якщо після похолодання ви споживаєте блакитне паливо на суму 1000 грн, завдяки знижці ваші витрати скоротяться до 990 грн.

"Кожен клієнт може отримати знижку 1%", — зазначають у компанії. Ось два прості кроки для її отримання:

Здійсніть повну оплату рахунка до 15 числа поточного місяця. Сплатіть через особистий кабінет на my.gas.ua або в чатботі GASUA.

"Звертаємо увагу, що знижка не накопичується і нараховується лише за умови відсутності заборгованості. Тобто потрібно сплатити всю суму з копійками", — уточнили у "Нафтогазі".

Із 2025 року тариф на доставку газу буде перераховано для всіх споживачів. Хоча сам тариф залишився без змін, у платіжці враховуватиметься також обсяг споживання за газовий рік, який закінчується у вересні 2024 року.

"Важливо вчасно передавати показання газового лічильника. Однак саме на початку жовтня це особливо важливо. Адже у вересні завершується так званий газовий рік. І саме від спожитого обсягу з 1 жовтня 2023 по 30 вересня 2024 року залежатиме, скільки ви платитимете за доставку блакитного палива у 2025 році", – йдеться в повідомленні.

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