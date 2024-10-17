Продовжуйте читати, щоб дізнатися все, що вам потрібно знати про правильну посадку та догляд за кущем аґрусу.

Правильне час для посадки куща аґрусу – період спокою, який зазвичай триває з кінця осені до початку весни.

Отже, як правильно садити аґрус восени:

В ідеалі, намагайтеся садити агрус в період з листопада по березень, тому що це дає рослині достатньо часу для вкорінення до настання тепліших місяців.

Однак уникайте посадки аґрусу, коли земля замерзла або заболочена. Якщо ви купили кущ агрусу, вирощений у контейнері, технічно його можна посадити у будь-який час, але краще слідувати природному ритму і садити в період спокою для отримання найкращих результатів.

Де садити агрус:

Агрус досить пристосовується, віддає перевагу наступному середовищу вирощування:

Сонячне світло: Агрус процвітає на повному сонці, але може переносити півтінь. Сонячне місце дасть вам найкращий урожай і смачніші ягоди агрусу.

Грунт для аґрусу: Добре дренований, родючий ґрунт обов'язковий. Агрус не любить заболочений ґрунт, тому обов'язково додайте багато органіки для поліпшення дренажу, якщо у вашому саду важкий глинистий ґрунт. Хороша суміш компосту або гною, що добре перепрів, створить дива.

Агрус не любить сильних вітрів, тому по можливості вибирайте захищене місце.

Джерело: haxnicks .

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