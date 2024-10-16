На Дніпропетровщині судитимуть начальницю відділу освіти виконкому райради Кривого Рогу - її підозрюють в тому, що вона завдала 3 млн грн збитків під час закупівлі електроенергії.

Про це повідомила прес-служба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Прокурори Криворізької центральної окружної прокуратури передали до суду обвинувальний акт щодо начальниці відділу освіти виконкому однієї з районних рад Кривого Рогу. Їй інкримінують службову недбалість, що призвела до тяжких наслідків (ч. 2 ст. 367 КК України).

Розслідування виявило, що між відділом освіти та підприємством був укладений договір на закупівлю електричної енергії для навчальних закладів міста. Обвинувачена неодноразово вносила зміни до договору, укладаючи додаткові угоди, в яких безпідставно завищувала вартість електроенергії.

Не перевіривши ринкову ціну, вона підписала акти приймання-передачі, і відділ освіти безпідставно перерахував кошти підприємству. У результаті місцевому бюджету завдано збитків на суму майже 3 млн грн.

Досудове розслідування проводили слідчі відділення поліції №4 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області, а оперативний супровід забезпечували співробітники Управління СБУ в області.

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