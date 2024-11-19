Після деокупації Балаклії чоловік намагався переховуватися, але співробітники Державного бюро розслідувань знайшли та затримали його.

У місті Балаклія Харківської області чоловік, який обіймав посаду лісничого, співпрацював з російськими військовими.

Цю інформацію підтвердив вирок, винесений Ленінським районним судом Харкова 11 жовтня.

Згідно з матеріалами справи, після входження російських військ до Балаклії обвинувачений погодився на співпрацю з окупантами. Вони призначили його на посаду керівника лісгоспу в окупаційній адміністрації. Колаборант організовував вирубку дерев для потреб росіян.

Після деокупації Балаклії чоловік намагався переховуватися, але співробітники Державного бюро розслідувань знайшли та затримали його.

Рішення суду

За свої дії він поніс кримінальну відповідальність.. Суд визнав його винним у колабораційній діяльності за частиною п'ятої статті 111-1 Кримінального кодексу України. Чоловікові призначили покарання у вигляді шести років і шести місяців позбавлення волі, а також конфіскації майна та заборони обіймати посади, пов’язані з організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями на термін 12 років.

Вирок ще не набув законної сили, і впродовж 30 днів від дати проголошення його можна оскаржити в апеляційному порядку.

Нагадаємо, що раніше схожий випадок був із лісником в Куп'янському районі.

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