Голова податкового комітету ВРУ Гетманцев розкрив, що у 2025 року необхідно буде повернутися до обговорення підвищення популярного податку.

У 2025 році хочуть повернутися до обговорення підвищення податку ПДВ - цей податок є одним з найефективніших, оскільки його сплачують усі споживачі товарів і послуг, незалежно від доходів.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") в коментарі ЗМІ.

В Україні загальна ставка податку на додану вартість (ПДВ) складає 20%. Проте для певних категорій товарів, таких як лікарські засоби та сільськогосподарська продукція, діють знижені ставки — 7% та 14% відповідно. ПДВ є одним із основних інструментів, які забезпечують надходження до державного бюджету, і відіграє важливу роль в економіці країни.

"На жаль, ця дискусія ще не закрита. Я просто хочу процитувати слова міністра фінансів, який зазначив, що у випадку, якщо між першим та другим читанням державного бюджету на 2025 рік критично збільшаться видатки, то нам необхідно буде повернутися до питання підняття саме ПДВ", — наголосив нардеп.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що питання підвищення ПДВ може бути знову розглянуте в 2025 році.

Це питання активно обговорювалося в 2024 році, але в результаті Верховна Рада вирішила підвищити військовий збір, який міг би принести додаткові 30 мільярдів гривень. Підвищення ПДВ, яке могло б забезпечити 45-46 мільярдів гривень до бюджету, було відкладене з ряду причин.

Однією з основних причин, чому рішення про підвищення ПДВ не було ухвалено негайно, є його вплив на інфляцію. Як зазначив Гетманцев, ПДВ безпосередньо впливає на рівень цін, оскільки є непрямим податком, який покладається на кінцевого споживача.

Зростання ставки ПДВ призвело б до подорожчання товарів та послуг, що, в свою чергу, могло б спричинити підвищення інфляції в країні. Натомість військовий збір, спрямований на зменшення споживання, має протилежний ефект і допомагає стримувати інфляційний тиск.

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