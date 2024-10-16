Про це розповіла ЗМІ міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.
Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович пояснила, що нова система пенсійних виплат базуватиметься на двох основних факторах: кількості відпрацьованих років та сумі сплачених щомісячних внесків. Ці показники будуть перетворюватися в бали.
Вартість одного бала складе 30% від середньої заробітної плати за конкретний рік. Наприклад, якщо людина працювала 35 років і отримувала середню зарплату, вона зможе розраховувати на щонайменше 30% від свого заробітку в рамках солідарної пенсійної системи, як зазначила урядовиця.
"Сукупно це дасть заміщення тільки в солідарній пенсійній системі на рівні 40% від заробітку людини. Водночас солідарний внесок у пенсійну систему становить 18%, а ми повертаємо 40%. Це приріст у два рази – жоден банк такого приросту не дає", - додав він.
Оксана Жолнович повідомила, що Міністерство соціальної політики планує ввести професійні накопичення з 2026 року.
Сучасна система пенсійного забезпечення пройшла через безліч змін, що ускладнили обчислення пенсій. Міністр підкреслила, що основною метою нового механізму є спрощення існуючих алгоритмів розрахунків.
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