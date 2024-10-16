Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович пояснила, що нова система пенсійних виплат базуватиметься на двох основних чинниках.

В Україні планується впровадження системи балів для пенсійних виплат, яка вже успішно функціонує в Литві та інших країнах Європейського Союзу.

Про це розповіла ЗМІ міністр соціальної політики України Оксана Жолнович.

Міністр соціальної політики України Оксана Жолнович пояснила, що нова система пенсійних виплат базуватиметься на двох основних факторах: кількості відпрацьованих років та сумі сплачених щомісячних внесків. Ці показники будуть перетворюватися в бали.

Вартість одного бала складе 30% від середньої заробітної плати за конкретний рік. Наприклад, якщо людина працювала 35 років і отримувала середню зарплату, вона зможе розраховувати на щонайменше 30% від свого заробітку в рамках солідарної пенсійної системи, як зазначила урядовиця.

"Сукупно це дасть заміщення тільки в солідарній пенсійній системі на рівні 40% від заробітку людини. Водночас солідарний внесок у пенсійну систему становить 18%, а ми повертаємо 40%. Це приріст у два рази – жоден банк такого приросту не дає", - додав він.

Оксана Жолнович повідомила, що Міністерство соціальної політики планує ввести професійні накопичення з 2026 року.

Сучасна система пенсійного забезпечення пройшла через безліч змін, що ускладнили обчислення пенсій. Міністр підкреслила, що основною метою нового механізму є спрощення існуючих алгоритмів розрахунків.

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