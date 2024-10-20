Також працевлаштування або звільнення може вплинути на право пенсіонера на перерахунок пенсії або отримання додаткової виплати.

Пенсіонерам нагадали про можливості штрафів, які можуть вплинути на розмір їх пенсійних виплат.

Про це зазначили в Пенсійному фонді України.

Частина пенсії може бути зменшена, якщо особа не виконує вимоги, пов’язані зі своїм статусом.

Причини, через які можна позбавитися пенсії

Виплати можуть бути скорочені, якщо пенсіонер не повідомляє про важливі зміни у своєму статусі, як зазначають у Пенсійному фонді України (ПФУ).

До таких змін відносяться:

отримати ID-картки замість старого паспорта;

зміна імені чи інших особистих даних;

новий податковий номер;

зміна місця реєстрації або працевлаштування.

Варто зазначити, що це передбачено статтею 16 Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Також працевлаштування або звільнення може вплинути на право пенсіонера на перерахунок пенсії або отримання додаткової виплати. У разі отримання незаконних доплат їх потрібно повернути, і Пенсійний фонд має право отримати ці витрати з пенсії.

Зверніть увагу! Про зміни необхідно повідомити протягом 10 днів з моменту їх встановлення. Це можна зробити особисто в сервісному центрі ПФУ або дистанційно через їх веб-портал.

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