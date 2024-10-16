Досудове розслідування триває, і вживаються заходи для встановлення всіх осіб, причетних до розкрадання.

За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Фастівської окружної прокуратури підприємцю висунули підозру у службовій недбалості, що призвела до тяжких наслідків.

Подробиці повідомила прес-служба Київської обласної прокуратури.

Слідство з’ясувало, що підозрюваний здійснював технічний нагляд під час ремонту підвального приміщення для укриття в закладі дошкільної освіти в одному з сіл Глевахівської ОТГ Фастівського району.

Протягом жовтня-грудня 2022 року, будучи сертифікованим інженером технічного нагляду, чоловік не виконав належної перевірки і контролю обсягів використання будівельних матеріалів та фактичного виконання робіт. Він безпідставно погодив і підписав документи підрядної організації, у яких були вказані завищені обсяги робіт.

Внаслідок його дій територіальній громаді завдано збитків понад 300 тис. грн.

Раніше директору згаданої підрядної організації вже висунули підозру у заволодінні бюджетними коштами Глевахівської селищної ради в умовах воєнного стану, а також у складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів (ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).

Досудове розслідування триває, і вживаються заходи для встановлення всіх осіб, причетних до розкрадання бюджетних коштів, виділених на забезпечення безпеки дітей під час навчального процесу.

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