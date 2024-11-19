Для реалізації свого плану він залучив спільника, який протягом місяця погрожував жертві та психологічно тиснув на нього.

Державне бюро розслідувань спіймало чоловіка, який видавав себе для їхнього співробітника і вимагав 60 тисяч доларів у свого знайомого, погрожуючи родині.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

Як відомо, у вересні 2024 року житель Одеси вирішив «підзаробити» і почав вимагати від знайомого 60 тисяч доларів. Він вигадав причину, нібито чоловік заборгував ці гроші іншому його знайомому. Зловмісник, який раніше працював у правоохоронних органах, вирішив представитись співробітником ДБР.

Для реалізації свого плану він залучив спільника, який протягом місяця погрожував жертві та психологічно тиснув на нього. Разом вони публікували в соціальних мережах фотографії членів сім'ї потерпілого з провокаційними підписами та надсилали йому знімки й відео, на яких нібито стежать за ним і його родиною.

«Потерпілий вирішив віддати гроші, які не позичав, за умови, що його сім'ї дають спокій», — уточнили в ДБР.

11 жовтня шахрая і його спільника затримали під час отримання 25 тисяч доларів. Обом оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді 60 днів утримання під вартою без права на заставу.

Нагадаємо, що на Івано-Франківщині у жінки вимагали віддати квартиру, погрожуючи «наслідками».

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