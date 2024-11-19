Державне бюро розслідувань спіймало чоловіка, який видавав себе для їхнього співробітника і вимагав 60 тисяч доларів у свого знайомого, погрожуючи родині.
Про це повідомила пресслужба ДБР.
Як відомо, у вересні 2024 року житель Одеси вирішив «підзаробити» і почав вимагати від знайомого 60 тисяч доларів. Він вигадав причину, нібито чоловік заборгував ці гроші іншому його знайомому. Зловмісник, який раніше працював у правоохоронних органах, вирішив представитись співробітником ДБР.
Для реалізації свого плану він залучив спільника, який протягом місяця погрожував жертві та психологічно тиснув на нього. Разом вони публікували в соціальних мережах фотографії членів сім'ї потерпілого з провокаційними підписами та надсилали йому знімки й відео, на яких нібито стежать за ним і його родиною.
«Потерпілий вирішив віддати гроші, які не позичав, за умови, що його сім'ї дають спокій», — уточнили в ДБР.
11 жовтня шахрая і його спільника затримали під час отримання 25 тисяч доларів. Обом оголосили підозру та обрали запобіжний захід у вигляді 60 днів утримання під вартою без права на заставу.
Нагадаємо, що на Івано-Франківщині у жінки вимагали віддати квартиру, погрожуючи «наслідками».
Останні новини України:
Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла
Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення
Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ