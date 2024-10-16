Зловмисник під вартою, і йому загрожує до 12 років ув'язнення - операцію проводили співробітники СБУ в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Служба безпеки України затримала ще одного інформатора російської воєнної розвідки (ГРУ) у Миколаєві, який зрадив свою державу та чекав на прихід окупантів.

Подробиці повідомили у СБУ.

Затриманим виявився 43-річний місцевий житель. У травні 2014 року він самовільно залишив військову частину, де служив, і отримав за це лише штраф. Ця особа координувала ракетно-дронові атаки рф на місто та вихваляла путіна, очікуючи захоплення регіону.

Після початку повномасштабної війни він активізував свою діяльність у російських Телеграм-каналах, позиціонуючи себе як прихильник рашизму. Це привернуло увагу окупантів, які налагодили з ним зв’язок через популярний месенджер.

Для виконання ворожих завдань чоловік обходив місто, приховано фіксуючи локації українських захисників - після локацій летіли дрони Росії. Також він наводив ракети на мирні будинки. СБУ затримала його за місцем проживання.

Слідчі повідомили затриманому про підозру за ч. 3 ст. 114-2 Кримінального кодексу України (несанкціоноване поширення інформації про переміщення або розміщення ЗСУ та інших військових формувань в умовах воєнного стану).

Зловмисник наразі під вартою, і йому загрожує до 12 років ув’язнення. Операція проводилась співробітниками СБУ в Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.

Останні новини України:

В Україні розгорівся конфлікт між вагітною та представником ТЦК, відео: "Вони тут заодно всі абсолютно".

Поклали у власні кишені 34 мільйони з бюджету Дніпра: чиновники міськради завдали збитків.

Чиновник міської ради розбагатів завдяки корупційній схемі: використав своє службове становище.