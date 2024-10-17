Доктор Євген Комаровський назвав головні симптоми панічних атак, а також розповів, як допомогти людині поряд, у якої вона почалася.

Про це лікар розповів на своєму youtube-каналі.

Отже, головні симптоми панічної атаки - серцебиття, пітливість, тремтіння, задишка або почуття утрудненого дихання, біль у грудях, нудота або запаморочення, дереалізація - відчуття, начебто ти спостерігаєш за собою збоку.

Також серед симптомів панічної атаки - страх втратити контроль над собою або збожеволіти страх, смерті парестезії - це незрозумілі відчуття на шкірі, незрозуміле оніміння або поколювання і озноб, вас при цьому морозить і прямо є відчуття холоду.

Як допомогти людині з панічною атакою?

За словами Комаровського, Ви можете запропонувати цій людині, все вона може зробити під вашим керівництвом.

Наприклад: сідай, давай разом дихати, давай я рахую, а ти вдихаєш 1, 2, 3, 4 стоп. 7 секунд не дихаємо роздві, а тепер видихаємо роздві 8 секунд, не поспішай видихати.

І таким чином ви берете на себе керування цією панічною атакою: а ну швиденько, назви п'ять предметів білого кольору або назви п'ять запахів у тебе на кухні, які найчастіше зустрічаються.

Тобто ви цим керуєте, але найголовніше правило дуже важливе для того, хто надає допомогу при панічній атаці - не метушитися, не істерити, не вище.

Голос бути спокійним, спокій тих, хто поруч – чудовий варіант допомоги при панічних атаках.

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