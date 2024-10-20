Усі випадки шахрайства документовані, а матеріали про такі злочини вже передані правоохоронним органам для розслідування.

В Україні зловмисники намагаються нажитись на патріотичних почуттях громадян, розробляючи нові способи шахрайства, використовуючи імена відомих державних посадовців та органів влади.

Про це зазначив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Відомо, що злочинці розсилають фальшиві повідомлення, в яких вимагають грошей нібито для потреб Збройних Сил України.

Олег Кіпер, голова Одеської обласної військової адміністрації, передив про випадки розсилки підроблених повідомлень, в яких зловмисники вимагають грошові перекази. Кіпер закликав людей не піддаватися на такі провокативні дії.

Він зазначає, що всі випадки шахрайства документовані, а матеріали про такі злочини вже передані правоохоронним органам для розслідування. У документі, опублікованому Кіпером, вказується, що зловмисники, прикриваючись ім'ям начальника ОВА, просять гроші під виглядом благодійної допомоги ЗСУ, надсилаючи реквізити для переказу з обіцянкою податкових пільг.

Щоб надати своїм діям видимість легітимності, шахраї стверджують, що їхня "ініціатива" погоджена з Президентом України та Верховною Радою. Це типовий прийом для зловмисників, які намагаються надати авторитетності своїм вимогам, посилаючись на вищі органи влади.

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