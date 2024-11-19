Лише за умови виконання цієї процедури лічильник візьмуть на комерційний облік, а показники братимуть до обліку.

Українців передили про необхідність вчасно передавати показники квартирних лічильників постачальникам житлово-комунальних послуг.

Про це інформують в Центрі комунального сервісу.

Якщо цього не робити, суми в платіжках можуть виявитися значно більшими.

Передача показників лічильників

У «Центрі комунального сервісу» звернули увагу, що жителі Києва повинні давати показники своїх лічильників з 5-го до останнього дня кожного місяця.

Протягом цього періоду необхідно надати постачальнику документи про перевірку, заміну або встановлення лічильника, якщо такі дії проводилися. Лише за умови виконання цієї процедури лічильник візьмуть на комерційний облік, а показники братимуть до обліку.

Не забувайте! Власники бойлерів, які не користуються гарячою водою, зобов'язані щомісяця передавати показники своїх лічильників, навіть якщо вони залишаються незмінними.

Показники лічильників допомагають постачальнику правильно розподілити обсяг гарячої та холодної води, а також водовідведення.

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Згідно з інформацією від компанії, електронні рахунки надходитимуть своєчасно.

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