Деякі українські виробники є учасниками програми "Національний кешбек", а їхні товари мають спеціальне маркування на упаковці.
Про це інформують в Дії.
Як розпізнати товар, за який надається кешбек від держави?
Товари, що підпадають під цю програму, відзначаються синьо-жовтим штрихкодом і відповідним написом на упаковці. Щоб перевірити, чи дійсно ця продукція бере участь у програмі, можна застосувати застосунок "Дія".
У додатку було реалізовано сканер штрихкодів, що дозволяє швидко дізнатися, які товари підлягають кешбеку. Тепер не потрібно запитувати продавців у магазині — ви можете зробити це самостійно.
Алгоритм перевірки товару в магазині:
- Відкрийте застосунок "Дія".
- Оберіть послугу "Національний кешбек" на головному екрані.
- Натисніть на іконку сканера.
- Дозвольте додати доступ до камери.
- Проскануйте штрихкод товару.
Після сканування додаток повідомляє, що вибраний вам товар є частиною програми "Національний кешбек".
Поки, що українці можуть "повернути" 10% вартості товару в рамках програми "Національний кешбек". Проте загальна сума кешбеку не може перевищувати 3000 гривень на місяць.
Нагадаємо, що у 2024 році Україна зіткнулася з неврожайним сезоном картоплі через несприятливі погодні умови і це призвело до значного підвищення цін на цей популярний овоч, які у кілька разів перевищують рівень 2023 року.
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