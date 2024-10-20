Після сканування додаток повідомляє, що вибраний вам товар є частиною програми "Національний кешбек".

Деякі українські виробники є учасниками програми "Національний кешбек", а їхні товари мають спеціальне маркування на упаковці.

Про це інформують в Дії.

Як розпізнати товар, за який надається кешбек від держави?

Товари, що підпадають під цю програму, відзначаються синьо-жовтим штрихкодом і відповідним написом на упаковці. Щоб перевірити, чи дійсно ця продукція бере участь у програмі, можна застосувати застосунок "Дія".

У додатку було реалізовано сканер штрихкодів, що дозволяє швидко дізнатися, які товари підлягають кешбеку. Тепер не потрібно запитувати продавців у магазині — ви можете зробити це самостійно.

Алгоритм перевірки товару в магазині:

Відкрийте застосунок "Дія". Оберіть послугу "Національний кешбек" на головному екрані. Натисніть на іконку сканера. Дозвольте додати доступ до камери. Проскануйте штрихкод товару.

Після сканування додаток повідомляє, що вибраний вам товар є частиною програми "Національний кешбек".

Поки, що українці можуть "повернути" 10% вартості товару в рамках програми "Національний кешбек". Проте загальна сума кешбеку не може перевищувати 3000 гривень на місяць.

Нагадаємо, що у 2024 році Україна зіткнулася з неврожайним сезоном картоплі через несприятливі погодні умови і це призвело до значного підвищення цін на цей популярний овоч, які у кілька разів перевищують рівень 2023 року.

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