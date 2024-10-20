Деякі українські виробники є учасниками програми "Національний кешбек", а їхні товари мають спеціальне маркування на упаковці.

Про це інформують в Дії.

Як розпізнати товар, за який надається кешбек від держави?
Товари, що підпадають під цю програму, відзначаються синьо-жовтим штрихкодом і відповідним написом на упаковці. Щоб перевірити, чи дійсно ця продукція бере участь у програмі, можна застосувати застосунок "Дія".

У додатку було реалізовано сканер штрихкодів, що дозволяє швидко дізнатися, які товари підлягають кешбеку. Тепер не потрібно запитувати продавців у магазині — ви можете зробити це самостійно.

супермаркет

Алгоритм перевірки товару в магазині:

  1. Відкрийте застосунок "Дія".
  2. Оберіть послугу "Національний кешбек" на головному екрані.
  3. Натисніть на іконку сканера.
  4. Дозвольте додати доступ до камери.
  5. Проскануйте штрихкод товару.

Після сканування додаток повідомляє, що вибраний вам товар є частиною програми "Національний кешбек".

Супермаркет

Поки, що українці можуть "повернути" 10% вартості товару в рамках програми "Національний кешбек". Проте загальна сума кешбеку не може перевищувати 3000 гривень на місяць.

Нагадаємо, що у 2024 році Україна зіткнулася з неврожайним сезоном картоплі через несприятливі погодні умови і це призвело до значного підвищення цін на цей популярний овоч, які у кілька разів перевищують рівень 2023 року.

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