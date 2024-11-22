Також президент має право накласти вето на документ, і в такому випадку навіть при підтримці парламенту закон не набуде чинності.

В Україні заплановано змінити правила використання земельних ділянок під час воєнного стану.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кабінет Міністрів схвалив новий законопроєкт, який забезпечує можливість тимчасового примусового позбавлення прав громадян на землю, що перебуває у приватній власності, з призначенням будівництва інженерно-технічних та фортифікаційних споруд.

Документ також має можливість:

скасування цього обмеження;

викупу чи примусового відчуження земельної ділянки або її частини.

Крім того, законопроєкт пропонує розміщення особистих правил тимчасового примусового оформлення права користування землею, зокрема:

складання акта про таке оформлення;

визначення порядку ухвалення рішення про скасування обмеження;

процедури викупу ділянки чи її частини.

Як відомо, схвалено проект закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо користування земельними ділянками, необхідними для будівництва та утримання військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд в умовах правового режиму воєнного стану". Проте, варто підкреслити, що затвердження законопроєкту урядом не означає його автоматичного впровадження. Для реалізації цих норм документ має бути підтриманий депутатами Верховної Ради та підписаний президентом.

Депутати можуть внести зміни до законопроєкту або повернути його назад до Кабміну. Також президент має право накласти вето на документ, і в такому випадку навіть при підтримці парламенту закон не набуде чинності.

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