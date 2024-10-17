Внаслідок розірвання ділових відносин зарплатна картка була заблокована разом з "цільовими коштами", що на ній знаходилися.

"ПриватБанк" припиняє ділові відносини з клієнтами під час війни - українці висловлюють занепокоєння, що банк не звертає уваги на блокування заробітної плати.

Про це йдеться на порталі "Мінфін".

Клієнт "ПриватБанку" з Хмельницької області повідомив, що банк розірвав з ним ділові відносини, не надіславши жодного попередження чи запиту про надання даних про походження коштів. Чоловік навіть не знає, чому його позбавили доступу до власних грошей.

На запитання щодо причин розриву співпраці йому порадили написати листа до банку. Клієнт "ПриватБанку" зазначив, що має враження, ніби повернувся в 20 століття, коли всі спілкувалися лише через пошту.

Внаслідок розірвання ділових відносин його зарплатна картка була заблокована разом з "цільовими коштами", що на ній знаходилися.

"Зарплату зняти неможливо, хоча це є "цільові кошти", заяву один раз написав, потім додумався після вихідних подзвонити і уточнити статус — мені відповідають "заявка відхилена, уточнюйте у відділенні", прийшов у відділення — виявляється співробітник не зробив ідентифікацію… Але це пів біди, ніхто ж не дзвонить і не говорить, що відхилена, так само ніхто не дзвонив з банку, що рахунок заблоковано", — написав клієнт "ПриватБанку".

Клієнт "ПриватБанку" стурбований таким ставленням державного банку до своїх громадян під час війни. Фінансова установа блокує кошти без попереднього з'ясування життєвих обставин людей, які змушені виживати в умовах воєнного стану.

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