Великий український банк спростив перекази за реквізитами IBAN, що дозволяє клієнтам уникати обмежень на перекази між картками, які нещодавно було встановлено.

Про це повідомив співзасновник банку Олег Гороховський.

Йдеться про Monobank. З 1 жовтня 2024 року в Україні набули чинності нові обмеження на перекази між картками фізичних осіб (P2P або C2C). Національний банк України встановив ліміт у 150 тисяч гривень на місяць для всіх вихідних переказів за картками.

Це обмеження ускладнило процес переказів для багатьох користувачів банківських послуг. Проте банки швидко знайшли способи легально обійти ці обмеження, використовуючи міжнародні банківські реквізити IBAN.

Олег Гороховський повідомив, що користувачі Monobank можуть тепер без труднощів здійснювати перекази за допомогою IBAN. При цьому банк зробив процес ще зручнішим: під час виконання платежу автоматично підтягуються контакти власника рахунку, що значно спрощує перекази. Користувачі також мають можливість додавати до списку обраних тих, з ким вони регулярно проводять транзакції, що полегшує подальші операції.

ПриватБанк також надає своїм клієнтам можливість здійснювати платежі за IBAN. У додатку "Приват24" користувачі можуть легко вибрати формат переказу через IBAN, заповнивши необхідні реквізити. Для цього потрібно ввести номер рахунку отримувача в форматі IBAN та підтвердити платіж.

Перекази за реквізитами IBAN доступні не лише для міжнародних операцій, але й для переказів всередині країни. Це дозволяє обійти обмеження на карткові транзакції та переказувати більші суми без будь-яких лімітів.

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