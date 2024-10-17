На сьогоднішній день, не дивлячись на війну, ракетні і «шахедні» обстріли, а також блекаути, енергетичні компанії все одно стягують заборгованість з боржників.

Незабаром розпочнеться сезон холодів, і українці зіткнуться з проблемою заборгованості за житлово-комунальні послуги, хто має несплачені борги, ризикують залишитися без світла та тепла.

Адвокат Станіслав Ліфлянчик розповів, чого чекати боржникам в опалювальний сезон.

"Не дивлячись на війну, ракетні і «шахедні» обстріли, а також блекаути, енергетичні компанії все одно стягують заборгованість з боржників та відключають абонентів від поставки комунальних послуг. Тож, враховуючи, що сезон опалення взимку буде доволі складний, з боржниками будуть поводитись безкомпромісно і цинічно. Щоб не стати жертвою цього, необхідно виконати декілька порад", - пояснив експерт.

Насамперед, рекомендується звернутися до постачальника послуг із заявою про реструктуризацію боргу та розпочати його погашення. У більшості випадків енергетичні компанії готові йти на зустріч і задовольняють такі запити. Тож якщо боржник пропонує сплачувати частинами, кредитор, як правило, погоджується.

Ситуація інша, якщо постачальник комунальних послуг нарахував вам борг без підстав. Несправедливо сплачувати за те, що ви не споживали. У такому випадку варто зібрати документи, які підтверджують вашу правоту (показання лічильників, акти, підтвердження сплат тощо), скласти заяву про перерахунок заборгованості, додати до неї зібрані матеріали та подати все це безпосередньо до енергетичної компанії.

Адвокат підкреслив, що важливо, щоб на заяві поставили відмітку про прийняття документів. Якщо ви надсилаєте заяву поштою, її слід оформити як цінний лист із описом вкладення.

Він зазначив, що комунальні компанії часто порушують закон і маніпулюють припиненням надання послуг. Наприклад, якщо у людини немає боргу, але її відключили від газу, єдиним законним рішенням є подання судового позову з вимогою визнати дії незаконними та зобов’язати компанію підключити газ.

Джерело: 24Канал.

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