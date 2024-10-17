"ПриватБанк" готує низку тарифних змін для українських клієнтів уже з 1 листопада - стало відомо, кого це стосується.

ПриватБанк планує внести зміни в тарифи для фізичних осіб-підприємців (ФОПів) - зокрема, з 1 листопада банк має намір скасувати кілька комісій.

Про це повідомив член правління ПриватБанку Євген Заграєв, передає "Мінфін".

У Тарифному пакеті IT Expert буде: скасовано комісію за розрахунково-касове обслуговування; частково скасовано комісію за P2P-перекази для преміальних карток.

Крім того, планується скасування комісії в 0,5% (максимум 50 гривень) для самозайнятих фрілансерів та групи ФОП ІТ до 49 осіб. "Для всіх ФОП ІТ ця комісія не тарифікується", — зазначили у банку.

У пакеті РКО Тарифний пакет IT Expert буде скасовано комісію в 1% за зняття готівки. "Ця комісія також не тарифікується", — додали в ПриватБанку.

У продукті Робота із ЗЕД з 1 жовтня 2024 року по 31 березня 2025 року не буде комісії за валютно-обмінні операції, а вартість SWIFT-платежів складе 10 доларів незалежно від суми.

"Безкоштовне обслуговування діє протягом 6 місяців з першої валютної операції в межах тарифів 'Бізнес ПРО', 'Бізнес Комфорт' та 'Бізнес Стандарт'. Ця акція доступна новим клієнтам або тим, хто не користувався валютними рахунками понад 180 днів", — розповіли в банку.

З 1 листопада у продукті РКО не буде комісії за обслуговування рахунку протягом перших 3 місяців для підприємців, які відкриють рахунки через онлайн-канали, зокрема: сайт банку; Приват24; Дію.

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