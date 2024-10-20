Була створена робоча група для розробки нових зразків, і очікується, що вони з'являться в обігу зовсім незабаром.

В Україні після закінчення війни Національний банк планує випустити нові монети.

Про це інформує Національний банк України.

За інформацією від НБУ, в обігу надійдуть оновлені монети номіналом одна та дві гривні з новим дизайном і формою.

Проблеми з монетами цих номіналів стали очевидними з моменту їх введення наприкінці 2018 року, коли вони замінили паперові купюри. Монети для українців виявилися занадто схожими за розміром і дизайном, що спричинило плутанину як серед споживачів, так і касирів у магазинах. Це призвело до численних скарг, особливо від літніх людей, яким було важко їх відрізнити.

У зв'язку з цим, у 2021 році Нацбанк вирішив оновити дизайн монет. Була створена робоча група для розробки нових зразків, і очікується, що вони з'являться в обігу зовсім незабаром. Однак через війну ці плани відклали до завершення бойових дій в Україні.

В НБУ також зазначають, що оновлення дизайну готівки — це звичайна практика для центральних банків світу. Зазвичай такі зміни відбуваються кожні 7-10 років для підвищення захисту банкнот і монет.

Що стосується нового вигляду монет номіналом одна та дві гривні, їх дизайн залишився невідомим. Можливо, що його обговорять із громадськістю перед випуском.

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