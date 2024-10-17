Правоохоронці пояснили, що відповідно до чинних правил, пішоходи повинні переходити проїзну частину по правилам.

За порушення правил переходу проїзної частини у невстановлених місцях або на червоний сигнал світлофора, пішоходи можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності та отримати штраф.

Про це повідомила прес-служба патрульної поліції Харківської області у Facebook.

Правоохоронці пояснили, що відповідно до чинних правил, пішоходи повинні переходити проїзну частину: по пішохідних переходах, у тому числі підземних і надземних; якщо їх немає, — на перехрестях по лініях тротуарів або узбіч.

Важливо зазначити, що в місцях, де рух регулюється, пішоходи мають керуватися сигналами: регулювальника та світлофора.

Крім того, перед виходом на проїзну частину з-за стоячих транспортних засобів або інших об'єктів, що обмежують огляд, пішоходи повинні впевнитись у відсутності наближаючих транспортних засобів.

Щодо покарання для недобросовісних пішоходів, у прес-службі поліції повідомили, що лише за минулу добу (14 жовтня) патрульні притягнули до відповідальності 31 пішохода за порушення правил переходу проїзної частини у невстановлених місцях.

Згідно з частиною 1 статті 127 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП), пішоходів можуть покарати за:

непокору сигналам регулювання дорожнього руху;

перехід проїзної частини у невстановлених місцях або безпосередньо перед наближаючими транспортними засобами;

невиконання інших правил дорожнього руху.

У такому випадку на пішохода може бути накладено штраф у розмірі 15 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що наразі становить 255 гривень.

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