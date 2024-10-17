Керівника лісгоспу, його дружину та трьох інженерів обвинувачують у підробленні документів, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем.

Працівники ДБР спільно з СБУ завершили досудове розслідування щодо керівника державного підприємства «Славське лісове господарство».

Подробиці повідомила прес-служба ДБР.

На одній з ділянок держпідприємства знаходиться так званий «будинок лісника». Після реконструкції, виконаної за кошти держпідприємства, площа будівлі перевищила 200 кв. м, а загальна вартість землі та споруди становила понад 3 млн гривень.

Посадовець, який також є депутатом та головою постійної комісії з питань землекористування селищної ради Славської об’єднаної територіальної громади, вирішив привласнити цю садибу та землю в курортному районі.

Для цього він звернувся до селищної ради від імені своєї дружини з проханням про отримання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою. Землю лісгоспу подружжя планувало отримати нібито для ведення особистого господарства.

Після позитивного рішення сільради він залучив трьох інженерів-землевпорядників для виготовлення документа. Однак під час підготовки проєкту інженери «забули» вказати, що земля та розташована на ній будівля належать лісгоспу.

На основі цього підробленого проєкту сільрада надала землю дружині посадовця. Проте зареєструвати право власності на землю фігуранти не змогли, оскільки їх викрили правоохоронці.

Керівника лісгоспу, його дружину та трьох інженерів обвинувачують у підробленні документів, заволодінні майном шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групи осіб, а також у службовому підробленні (ч. ч. 1, 4 ст. 358, ч. 3 ст. 15, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 366 КК України). Санкція цих статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін до 12 років.

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