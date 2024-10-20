У результаті 14 офіцерів запасу виключено без законних підстав, а також отримано дозвіл на виїзд за кордон.

На Волині судили працівника територіального центру комплектування (ТЦК), який безпідставно виключав чоловіків з військового обліку, зокрема 14 офіцерів запасу.

Про це йдеться у вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

Як стало відомо, військовий обіймав посаду начальника мобілізаційного відділення в одному з ТЦК. У період з квітня 2022 року по лютий 2023 року він передав своєму керівнику дані щодо запасу офіцерів, які підлягали виключенню з обліку.

У результаті 14 офіцерів запасу виключено без законних підстав, а також отримано дозвіл на виїзд за кордон. Однак таке рішення мало бути затверджено регіональною ВЛК, чого не було зроблено, через що документи були оформлені неправильно.

На суді працівник ТЦК визнав свою провину, після чого його засудили за недбале ставлення до служби та призначили штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, що у центрі Одеси, на відомій вулиці Дерибасівській, відбувся масштабний рейд працівників Територіального центру комплектування.

Цей захід проходив у рамках виконання мобілізаційного законодавства. Працівники ТЦК та СП завітали до публічних місць та закладів харчування. За словами Братчука, працівники ТЦК перевіряли документи у відвідувачів закладів і намагалися виявити осіб, які підпадають під мобілізацію.

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