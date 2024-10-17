"Нафтогаз" відмовляється постачати газ без попередньої оплати, і місцева влада в різних містах змушена приймати непопулярні рішення

У деяких українських містах виникла карколомна проблема, зокрема, опалювальний сезон під загрозою - все це трапилось через борги споживачів.

Про це повідомив голова Спілки споживачів комунальних послуг Олег Попенко в ефірі Ранок.LIVE.

Експерт повідомив, в деяких українських містах в будинках може бути холодно, зокрема у Світловодську Кіровоградської області, опалювальний сезон опинився під загрозою через борги споживачів.

Попенко повідомив, що ситуація у Світловодську є критичною через заборгованість населення перед приватною теплопостачальною компанією.

Він зазначив, що "Нафтогаз" відмовляється постачати газ без попередньої оплати, і місцева влада в різних містах змушена ухвалювати непопулярні рішення, такі як відключення будинків від тепла. Такі випадки вже мали місце раніше в Дніпрі.

Крім того, варто нагадати, що Україна готується до можливих масованих російських ударів із початком опалювального сезону, повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко.

«З початком опалювального сезону можна очікувати активізації російських атак на енергетичний сектор», – заявив Литвиненко під час відкриття виставки «Енергетика в промисловості-2024» у Києві. Він також підкреслив, що українська енергетика під час війни продемонструвала здатність впроваджувати інноваційні рішення.

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