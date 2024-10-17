У ТЦК пояснили, що перевірка полягала в з'ясуванні наявності військово-облікових документів.

У соціальних мережах з’явилося відео, на якому зафіксована сутичка між водієм та людьми у військовій формі в Біляївці, однак представники територіального центру комплектування (ТЦК) стверджують, що саме водій спровокував конфлікт.

Про це інформують в Одеському обласному ТЦК і СП.

За інформацією Одеського обласного ТЦК і СП, на відео видно, як військові перевіряють автомобіль. Водій намагається сісти назад у машину, і між ними виникає конфлікт. У ТЦК пояснили, що перевірка полягала в з'ясуванні наявності військово-облікових документів.

«На законну вимогу громадянин відреагував агресивно: відмовився показати документи, зачинившись в кабіні автомобіля, образливо висловлювавшись на адресу військових та навіть вдарив одного з них», — зазначають у повідомленні.

Після цього військовослужбовці затримали правопорушника та викликали поліцію.

Які наслідки перешкоджання діяльності ТЦК?

Перешкода законній діяльності Збройних Сил України або інших військових формувань у період воєнного стану може каратися відповідно до статті 114-1 Кримінального кодексу. За цією статтею передбачено покарання у вигляді прояву волі від 5 до 8 років.

Нагадаємо, що на Одещині в чоловіка стався напад епілепсії, коли підійшли з військкомату.

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