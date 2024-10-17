24-річний підприємець намагався завадити військовим забрати іншого громадянина, взагалі не розібраішись у ситуації.

Підприємця з Конотопа Сумської області, який на Закарпатті перешкоджав роботі працівників ТЦК, проте суд призначив йому мізерне покарання.

Про це йдеться в постанові Міжгірського районного суду Закарпатської області.

Бізнесмен із Сумщини вчинив напад на працівників Хустського районного територіального центру комплектування в Закарпатській області.

24-річний підприємець намагався завадити військовим забрати іншого громадянина. Він пояснив, що прибув у Міжгір’я разом із дружиною та найманим працівником 1988 року народження з Конотопа, Сумської області.

У селищі Міжгір'я їх зупинили працівники місцевого ТЦК та СП на КПП "Торунь" для перевірки військово-облікових документів. Один із громадян був затриманий через відсутність документа, що підтверджує його військовий облік.

Підприємець почав перешкоджати працівникам ТЦК: біля приміщення центру він намагався зупинити службовий транспорт, відчинивши двері водія, та чіплявся до нього за одяг і кермо автомобіля.

Водночас затриманий, який перебував у цьому автомобілі, намагався завадити водієві: він вимкнув коробку передач, вирвав ключі із замка запалювання і двічі вдарив ними по лобовому вікну, намагаючись вийти зі салону.

Підприємець виявив каяття за свої дії. Суддя Володимир Кривка, розглянувши справу, визнав його винним у дрібному хуліганстві та призначив штраф у розмірі семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що складає 119 гривень. Крім того, закарпатець має сплатити 605 гривень судового збору.

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