В Україні набудуть чинності нові правила дорожнього руху, про які водії мають бути поінформовані.

Про це зазначає Олексій Білошицький, перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції.

З наближенням зимового сезону на всіх автомобільних шляхах країни з листопада буде встановлено обмеження швидкості до 50 км/год. Це стосується навіть тих ділянок, де влітку діяло підвищене обмеження до 80 км/год.

Він нагадав, що відповідно до пункту 12.8 Правил дорожнього руху, зміна швидкісного режиму залежить від пори року. У деяких містах, зокрема в Києві та Дніпрі, на тих ділянках, де це передбачено умовою безпеки дорожнього руху, раніше встановлювалися знаки, які дозволяли рух зі швидкістю 80 км/год у літній період. Однак цей час уже закінчується, і з 1 листопада ці знаки будуть замінені на стандартні, що обмежують швидкість до 50 км/год. Таким чином, правила залишаються незмінними, але зима передбачає нові обмеження для дорожнього руху.

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