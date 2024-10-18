Скандал між працівниками ТЦК і жінками стався у селі Великі Ком’яти, що в Берегівському районі Закарпатської області.

У Закарпатській області виник скандал між жінками та працівниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП).

Про це повідомив журналіст Віталій Глагола.

Як уточнив журналіст Віталій Глагола, скандал між працівниками ТЦК і жінками стався у селі Великі Ком’яти, що в Берегівському районі Закарпатської області.

У соцмережах поширили відео, на якому видно, як жінки намагалися перекрити в’їзд мікроавтобуса, в якому перебували військові. Жінки погрожували розбити службовий автомобіль камінням, а також намагались вдарити одного зі службовців.

"Стався інцидент, під час якого жінки перекрили дорогу, напали на співробітника ТЦК і спробували перевернути їхній автомобіль," — йдеться у повідомленні.

Речниця Головного управління Національної поліції в Закарпатській області Ганна Дан зазначила, що це вже другий випадок за чотири дні, коли жінки атакують автомобіль військових.

За фактом інциденту відкрито два кримінальні провадження: одне за статтею 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), інше — за статтею 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ). Вона також повідомила, що поліцейським вдалося встановити всіх учасників інциденту, і наразі триває досудове розслідування.

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