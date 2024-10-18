Мобілізація в Україні продовжується, існує певна кількість українців, які не будуть служити за певних умов.

У Волинському Територіальному центрі комплектування нагадали про вимогу до військовозобов'язаних та пояснили, що за певних умов вони не будуть служити.

Про це заявив заступник керівника Волинського обласного ТЦК та СП полковник Дмитро Маруха.

Так, військовозобов'язані, які мають право на відстрочку під час мобілізації в Україні, повинні надати всі необхідні документи, якщо це буде зроблено, вони не проходитимуть військову службу. Маруха також зазначив, що за статистикою Волинська область демонструє найвищий відсоток оновлення даних військовозобов'язаних.

Він підкреслив, що військовозобов'язані, які мають право на відстрочку, можуть уникнути служби, якщо подадуть заяву та нададуть необхідні документи. "Головне — це надати всі документи," — зазначив Маруха.

Крім того, він повідомив, що в Волинській області вже почали надсилати повістки військовозобов'язаним чоловікам через "Укрпошту".

Нагадаємо, що збройним силам України постійно необхідне поповнення, тому військовозобов'язані повинні виконати свій громадянський обов'язок.

Усі військовозобов'язані, у тому числі ті, хто має право на відстрочку, повинні бути готові до можливості мобілізації. Працівник ТЦК Андрій Мороз зазначив, що співробітники територіальних центрів комплектування (ТЦК) виконують завдання, які їм поставило державне керівництво. Вони повинні здійснювати мобілізацію, оскільки без цього неможливо завершити війну.

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