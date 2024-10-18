За його словами, втома викликає розконцентрацію на позиціях і може призвести до деякої зухвалості.

Відсутність ротацій суттєво впливає на боєздатність української армії - моральний стан підрозділів, які тривалий час не змінюються, настільки знижений, що вони не можуть ефективно чинити опір противнику.

Про це бойовий медик бригади “Азов” на позивний “Око” розповів в ексклюзивному інтерв’ю TSN.

Він пригадав, що російські окупанти, які були взяті в полон бійцями ЗСУ в Серебрянському лісництві розповідали, що кожні три місяці в них були ротації особового складу. А в українській армії тим часом ротацій немає. Наприклад, "Азов" зайшов на рік в Серебрянське лісництво, зараз він на Торецькому напрямку.

За його словами, втома викликає розконцентрацію на позиціях і може призвести до деякої зухвалості. Військові починають нехтувати правилами особистої безпеки, що в результаті призводить до травмування особового складу.

"Дуже часто робити щось обережніше — це довше і більш енергозатратно. Ти погано харчуєшся, регулярно не висипаєшся і постійно живеш у цьому ритмі, ти починаєш звикати до того, що відбувається навколо і необережно поводитися. Ну і були випадки, коли в підрозділах моральний стан був настільки пригнічений, що вони не могли адекватно чинити опір і вести бій при тому, що їхня кількість на позиціях, їхня кількість озброєння дозволяли чинити опір противнику", — розповів бойовий медик.

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