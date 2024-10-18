Виникла неприємна ситуація перед матчем між "Шахтарем" та ЛНЗ, що відбувся у Львові - уболівальників, які прагнули підтримати полонених бійців "Азова", не допустили на стадіон.

Про це повідомляє Telegram-канал The Rusich Diaries.

Стало відомо, що уболівальники клубу ЛНЗ ( український футбольний клуб із міста Черкаси) на кожному матчі УПЛ нагадують про сотні захисників України з "Азова" та інших бригад, які досі перебувають у російському полоні. Однак фанатам заборонили проходити на "Арену Львів" із плакатами, присвяченими героям України.

Шостого жовтня стюарди не пропустили вболівальників, які традиційно принесли трафарети та плакати з написом "Free Azov". Охорона та працівники арени пояснили заборону тим, що фанати можуть "почати їх підпалювати".

Наразі не було жодних інших пояснень, хоча основний банер "free Mariupol defenders" все ж пропустили, але змусили довго його розглядати. В результаті вболівальники запізнилися на початок матчу.

Молоді фанати ЛНЗ змогли акцентувати увагу на важливій темі, використовуючи кричалки, але загальний настрій був зіпсований. Після обговорення один із працівників запитав: "А що, ви з Маріуполя?" Він вважав, що про цю болісну тему можуть думати лише жителі Маріуполя.

"Настрій зіпсувався, бо здавалося ми находимся у патріотичному місті — у Львові. Здавалося йде Наймасштабніша війна з часів другої світової. Здавалося весь світ знає подвиг Азовців. Проте адміністрація одного з найбільших стадіонів України вважає за доцільне не допускати молодь з картонними плакатами, не просто з плакатами, а з болючими лозунгами, які лунають далеко за межами нашої Держави", - додали вболівальники.

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