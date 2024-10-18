Бойовий медик бригади "Азов" із позивним "Око" зізнався, що не задоволений мобілізацією в Україні та навів яскравий приклад.

Більшість цивільних українців не бажає поступатися територіями росії, але й не готові брати активну участь у війні та ігнорують мобілізацію.

Про це в інтерв'ю TSN.ua розповів бойовий медик бригади “Азов” з позивним "Око".

Військовий зізнався, що не задоволений мобілізацією в Україні. Медик навів приклад, що деколи дивиться якісь новинні групи, і там була новина про те, що якийсь західний політик каже, що Україні можливо доведеться поступитися якимись територіями задля припинення вогню.

Бойовий медик бригади помітив, що там близько 20 тисяч реакцій незадоволених, обурених. Потім минає декілька днів і піднімається розмова в цій самій групі про ймовірне зниження мобілізаційного віку, і там така сама кількість незадоволених реакцій.

"Я просто не розумію, як тоді люди збираються не віддавати якісь території на поступки, але при цьому вони не хочуть брати безпосередню участь у бойових діях. Воно, на жаль, так не працює”, — каже бойовий медик.

Також він розповів, що відсутність ротацій суттєво впливає на боєздатність української армії - моральний стан підрозділів, які тривалий час не змінюються, настільки знижений, що вони не можуть ефективно чинити опір противнику.

За його словами, втома викликає розконцентрацію на позиціях і може призвести до деякої зухвалості. Військові починають нехтувати правилами особистої безпеки, що в результаті призводить до травмування особового складу.

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