Шевченківський районний суд Києва ухвалив, що Ощадбанк не має виплачувати компенсацію, адже пенсіонерка самостійно надала шахраям свої дані.
Про це пише Судова влада України.
Згідно з матеріалами справи, жінка звернулася до банку для отримання електронного цифрового підпису. Вона стверджувала, що допомогу надавав старший економіст банку, який діяв наступним чином:
- знайшов у Telegram "Ощадбот";
- ввів номер мобільного телефону жінки та останні чотири цифри її картки;
- двічі ввів код із SMS для ідентифікації.
Саме ці дії дозволили шахраям змінити пін-код карти. Пізніше економіст уточнив, що цифровий ключ буде сформовано через Viber.
Згодом пенсіонерка виявила, що з її рахунку зникло:
- 21,5 тисячі гривень – переведено на іншу карту;
- 4,9 тисячі гривень – викрадено з рахунку іншого клієнта.
Ощадбанк відкинув аргументи жінки, наголосивши, що вона сама передала свої дані шахраям. Суд також зазначива, що немає доказів участі співробітників банку в шахрайських діях. Окрім того, позивачка не вимагала допиту банківського працівника.
Нагадаємо, що в Одеській області шахраї організували фіктивне підприємство, через яке ошукали людей, продаючи неіснуючі трактори.
Як повідомляє видання "Бессарабія INFORM", двоє чоловіків звернулися до поліції після того, як зробили замовлення на підприємстві в місті Кілія. Пізніше виявилось, що вони заплатили чималі суми шахраям, тому що більше не змогли зв’язатися з продавцями.
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