Ощадбанк відкинув аргументи жінки, наголосивши, що вона сама передала свої дані шахраям.

Шевченківський районний суд Києва ухвалив, що Ощадбанк не має виплачувати компенсацію, адже пенсіонерка самостійно надала шахраям свої дані.

Про це пише Судова влада України.

Згідно з матеріалами справи, жінка звернулася до банку для отримання електронного цифрового підпису. Вона стверджувала, що допомогу надавав старший економіст банку, який діяв наступним чином:

знайшов у Telegram "Ощадбот";

ввів номер мобільного телефону жінки та останні чотири цифри її картки;

двічі ввів код із SMS для ідентифікації.

Саме ці дії дозволили шахраям змінити пін-код карти. Пізніше економіст уточнив, що цифровий ключ буде сформовано через Viber.

Згодом пенсіонерка виявила, що з її рахунку зникло:

21,5 тисячі гривень – переведено на іншу карту;

4,9 тисячі гривень – викрадено з рахунку іншого клієнта.

Ощадбанк відкинув аргументи жінки, наголосивши, що вона сама передала свої дані шахраям. Суд також зазначива, що немає доказів участі співробітників банку в шахрайських діях. Окрім того, позивачка не вимагала допиту банківського працівника.

Нагадаємо, що в Одеській області шахраї організували фіктивне підприємство, через яке ошукали людей, продаючи неіснуючі трактори.

Як повідомляє видання "Бессарабія INFORM", двоє чоловіків звернулися до поліції після того, як зробили замовлення на підприємстві в місті Кілія. Пізніше виявилось, що вони заплатили чималі суми шахраям, тому що більше не змогли зв’язатися з продавцями.

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