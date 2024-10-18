На судове засідання прийшла мати обвинуваченого в якості свідка, вона підтвердила, що сина забрали до ТЦК та ВЛК.

У Харкові чоловіка привезли до територіального центру комплектування з ВЛК у стані алкогольного сп'яніння - після цього він повернувся додому, вимкнув мобільний телефон і не з’явився в ТЦК.

Про це йдеться у вироку суду.

У матеріалах справи зазначається, що чоловіка направили на медкомісію в стані алкогольного сп'яніння. Через півгодини він пройшов аналізи та військово-лікарську комісію, після чого отримав повістку для явки до навчального центру, але вона залишилася у територіальному центрі комплектування (ТЦК). Під час медичного огляду чоловік повідомив лікарям про наявність епілепсії, але вони не звернули на це уваги.

В результаті, військовозобов'язаний не з'явився на відправку, стверджуючи, що не може виконувати військовий обов'язок через стан здоров’я і не бачить себе в ролі солдата. Він також розповів, що після МРТ медики сказали, що його епілептичні напади пов'язані з вживанням алкоголю, який він споживає приблизно двічі на тиждень.

На судове засідання прийшла мати обвинуваченого в якості свідка. Вона підтвердила, що сина забрали до ТЦК, коли він був п’яним. За її словами, після проходження ВЛК, він вимкнув телефон і не з’явився до ТЦК.

Жінка також зазначила, що у її сина епілептичні напади почалися 5 років тому після смерті батька, і він звертався до кількох лікарів, у тому числі до психіатричної лікарні.

Після вислуховування всіх свідчень суд ухвалив рішення про проведення судово-психіатричної експертизи, яка підтвердила, що чоловік має хронічне психічне захворювання у вигляді алкогольної залежності.

У результаті суд дійшов висновку, що виправлення цієї особи без ізоляції від суспільства неможливе, тому призначив йому покарання у вигляді ув’язнення на три роки і шість місяців.

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