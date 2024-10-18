Найхолодніше буде на сході країни, денна температура коливатиметься в межах +7...+9°С, а максимальна не перевищить +11°С.

В Україні в п'ятницю, 18 жовтня, прогнозують заморозки в регіонах, а також дощі на сході країни, однак потепління вже не за горами.

Про це повідомила синоптик Наталія Діденко у своєму Telegram-каналі.

Прогноз на 18 жовтня

За словами Діденко, над Україною очікується антициклон, який принесе заморозки в усі регіони.

«Хіба що схід та південний схід втримаються від "мінусів" через хмарність, яку закине від вторинних атмосферних фронтівт», — уточнила синоптик.

Найхолодніше буде на сході країни, денна температура коливатиметься в межах +7...+9°С, а максимальна не перевищить +11°С.

На півдні та заході очікується від +10 до +13°С, а в Закарпатській області стовпчики термометрів піднімуться до +16°С.

Також дощі можуть дістатися до східних районів, в районі Дніпра та місцями в Запорізькій області.

«Переважна частина території України перебуватиме під впливом сухої антициклонічної погоди», — додала Діденко.

Прогноз для Києва на 18 жовтня

У Києві в п'ятницю, 18 жовтня, очікується суха та холодна погода. Вночі температура знизиться до +1...+3°С, а на околицях міста можливі заморозки. Вдень повітря прогріється до +9°С.

Синоптик також потішила, що з 21 жовтня в багатьох областях України очікується приємне потепління при температурах від +13 до +17°С.

Останні новини України:

Нагадаємо, експерти розповіли, скільки годин взимку не буде світла

Як повідомляла Politeka, вже скоро стартує пенсійна реформа, українцям готують нововведення

Також Politeka писала, що військовий розповів правду про навчання в ЗСУ