На суді чоловік зізнався у своєму вчинку, пояснивши, що не прибув через страх перед військовою службою та запізнення на автобус.

У Ратному, що на Волині, чоловік, хворий на гепатит, проігнорував бойову повістку від Територіального центру комплектування (ТЦК) і визнав свою провину.

Про це повідомив Zaxid.net із посиланням на Реєстр судових рішень.

Йдеться про особу, яка після проходження військово-лікарської комісії (ВЛК), що визнала його придатним до служби в Збройних силах України, не з’явилася до ТЦК у визначений термін.

На суді чоловік зізнався у своєму вчинку, пояснивши, що не прибув через страх перед військовою службою та запізнення на автобус. Він також сказав, що хворіє на хронічний гепатит з початку 2000-х, але через фінансові труднощі не отримує лікування. Попри це, він не оскаржував рішення ВЛК про свою придатність до військової служби.

Суд підтвердив наявність у чоловіка діагнозу — хронічний персистуючий гепатит у стадії ремісії, що не є основою для відстрочки від мобілізації.

За результатами розгляду справи суд визнав його винним в ухиленні від мобілізації та засудив до трьох років позбавлення волі.

Нагадаємо, інший військовий втік з частини, щоб здати в ломбард крадений телефон. Перебуваючи поза частиною, військовий попросив у сусіда мобільний телефон, пообіцявши повернути його згодом, але замість цього здав пристрій у ломбард.

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