Розмір субсидії на купівлю твердого пічного побутового опалення становить 16 234 гривень на рік на сім'ю.

В Україні продовжено експериментальну субсидію на тверде паливо, зокрема на дрова, тож громадяни отримають фінансову підтримку.

Про це пише 24 канал.

Субсидія на дрова

У 2023 році в Україні було започатковано експериментальний проект, спрямований на забезпечення дровами населення, яке не має доступу до газу для пічного опалення. Цю ініціативу продовжено на опалювальний сезон 2024-2025 років.

Розмір субсидії на купівлю твердого пічного побутового опалення становить 16 234 гривень на рік на сім'ю.

Важливо! Пільгові категорії громадян мають право отримати лише 13,6 тисячі гривень.

Як отримати фінансову допомогу

Оформлення такої субсидії відбувається аналогічно до звичайної на житлово-комунальні послуги. Для цього потрібно:

Звернутися до місцевого органу соціального захисту. Подати заявку на отримання субсидії на дрова. Надати декларацію про доходи за минулий рік.

В окремих випадках може знадобитися довідка, що підтверджує використання пічного опалення та дров для обігріву житла.

Нагадаємо також про те, що українцям масово скасовують субсидії. Якщо борг не буде погашений, а договір про реструктуризацію не укладений, субсидію не перепризначать, і громадянин буде змушений самостійно покривати витрати на комунальні послуги.